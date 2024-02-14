國旅主題行程最受歡迎 旅行社看好前景發展

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（中央社記者余曉涵台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國旅趨勢轉為主題式行程，尤其資源較難取得的地點更是受到旅客歡迎，旅行社也持續看好未來的國旅前景。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，國旅並未受到出國潮影響，仍維持一定水準，旅遊業者透露，未來國旅趨勢仍將以主題式的行程最受到旅客歡迎。

可樂旅遊表示，在疫情之後，參與國旅團的旅客仍以有錢有閒的中高齡族群為主要客群，年輕客群則會選擇市場稀缺、不易取得資源的主題性行程為主，像是司馬庫斯、武陵櫻花、阿里山林鐵等特殊限量行程。

雄獅旅遊指出，針對國旅市場規劃不少主題行程，像是「跟著課本去旅行」就是要帶旅客走訪太魯閣、安平古堡、阿里山等，深入了解各地區人文、歷史以及地理樣貌，親身體驗並且認識這些課本裡耳熟能詳的景點。

KKday說，針對國旅客群，將透過多元化包裝硬性需求型與季節型商品，例如高鐵假期、高鐵聯票、澎湖花火節、櫻花季、楓葉季等，並針對老景點推新玩法，以樂園造節、鐵道旅遊為方向，為旅客打造有別以往的旅遊體驗。

業者仍看好未來國旅趨勢，可樂旅遊指出，雖然旅客瘋出國，但出國旅遊比起以往費用相對高昂，因此國旅對旅客來說還是具有相當的吸引力，除了費用考量，時間上的規劃安排也能較為即時，未來若能掌握國內團體旅遊市場大宗客群（中高齡），以及開發具稀缺特質、主題性強或是一般旅客較難掌握資源的遊程，國旅市場的前景還是相當看好的。

易遊網也說，對於國旅市場市場仍非常看好與期待，主要來自2個部分，首先出境旅遊的高需求預估持續至少至第3季，但伴隨而來的成本提高讓出國旅遊花費仍是消費者的痛點，可以觀察到民眾國外旅遊天數有拉長現象，但次數相對不會太頻繁，其他假期安排仍是國內旅遊為主，天數和預算上相對有更多的選擇和規畫空間。

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易遊網也認為，國內交通運能存在服務量能上限，疫情過後許多國內客運類交通運能還在持續恢復，加上旅行社針對自由行旅客或是偏好全包式服務的客人，能提供符合旅客需求的商品選擇，以多角化經營含括更多市場機會。

雄獅旅遊表示，持續將旅遊商品導入ESG理念，擴大運用台鐵、高鐵，以及兩鐵觀光列車為城際移動載具，抵達目的地後再利用巴士遊覽，有效降低旅遊的碳排放量，預估此型態國旅商品將較去年提升50%。（編輯：陳政偉）1130214