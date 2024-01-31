農曆過年國內走春 親子樂園最受旅客歡迎

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（中央社記者余曉涵台北31日電）根據旅遊業者統計，今年農曆春節期間國旅人氣商品銷售，以親子樂園門票奪冠，第2名則為熱門網美打卡點，戶外1日遊則拿下第3名。

旅遊業者KKday今天發布新聞稿表示，統計今年春節期間國旅人氣商品銷售，以親子樂園門票奪冠，包含Xpark都會型水生公園、屏東海生館、新竹綠世界生態農場、高雄壽山動物園等。

KKday說，第2名則為熱門「網美打卡點」，以嘉義佐登妮斯城堡最受歡迎，另外還有薰衣草森林、台北101觀景台，以及各種室內展覽。對於偏好到郊外旅行的旅客，KKday表示，戶外1日遊拿下第3名，包含阿里山、太平山、司馬庫斯、武陵農場都是熱門踏青處。

KKday指出，第4名為偏好放鬆、耍廢的旅客，會選擇泡湯、岩盤浴、按摩、手作DIY等「療癒系體驗」行程。

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為了迎接春節連續假期，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，觀光署及各國家風景區管理處針對重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，將加強期間之交通疏導等工作，並輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝旅遊行程服務，提出各種替代景點方案及路線，以紓解車流。

除此之外，觀光署說，去年舉辦觀光亮點獎選拔活動，透過民眾票選、專家審查，選出24處觀光亮點，邀請民眾可於春節連續假期期間，周遊全台24個觀光亮點，並於3月8日前完成「觀光亮點壯遊記」，就有機會抽中現金新台幣5萬元、總統套房、高鐵假期等大獎。（編輯：陳政偉）1130131