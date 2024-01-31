春節機票漲2到6成 預訂量還比疫前高

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（中央社記者余曉涵台北31日電）根據旅遊業者統計，今年春節期間機票有2成到6成不等漲幅，但預訂量比疫情前有超過3成成長，熱門旅遊地仍以東京、大阪、曼谷；長程線以洛杉磯、雪梨等最為熱門。

旅遊業者易遊網今天發布新聞稿表示，春節為一年當中票價最貴的旺季檔期，今年票價漲幅約比平常日貴2到6成不等，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後機票成本已經墊高，加上旺季調漲，尤其是國人最愛的日本，一線城市如東京、北海道現在機位不僅幾近全滿，票價也居高不下。

易遊網指出，以東京來說，中位數票價落在近新台幣2萬6000元，北海道的中位數票價更飆破3萬元。

不過，易遊網指出，機票銷售數據統計，今年春節機票票價雖有2到6成不等漲幅，但預訂量比疫情前有超過3成成長，出國買氣依然相當踴躍。

易遊網指出，以短程線來說，國人最愛的旅遊地東京依舊稱霸，其次為香港、大阪、曼谷與上海；長程線則是以洛杉磯、雪梨、舊金山、墨爾本、倫敦的預訂最為熱門。

易遊網說，查詢傳統航空的最新票價，易遊網推薦5個最低票價2萬有找的航點供晚鳥旅客參考，若想赴東北亞旅行，韓國票價會比起日本便宜許多，以韓國第一大城首爾來看；有避寒需求的旅客可考慮四季如夏的東南亞城市，首推東南亞最熱銷的航點曼谷，目前還是免簽期間，加上2月屬於涼季，是泰國最佳旅遊季節。

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易遊網表示，不想煩惱語言問題，推薦華語可通的新加坡；現在已可用電子簽證入境的越南，以胡志明市的票價最為便宜；而鄰近台灣、飛行時間不用2小時的澳門，適合安排3天2夜的短天數旅行。

易遊網提醒，春節對於韓國、泰國、越南、新加坡、澳門等國家也是重要的年節，且每個國家放假區間不盡相同，一般來說，名勝景點、遊樂園、滑雪場、地標商場春節仍會正常營運，個人商家或華人餐館會安排店休機率高，因此規劃行程時，建議先查詢該國的放假時間以及景點、設施、餐廳的春節營業時間，以免撲空。（編輯：陳政偉）1130131