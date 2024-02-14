日月潭、陽明山公園超夯 112年皆破百萬人次造訪

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（中央社記者余曉涵台北14日電）根據交通部觀光署調查，112年1到11月國家公園以陽明山公園最受旅客歡迎，造訪人次突破500萬人次；風景區則以日月潭最多旅客造訪，突破300萬人次。不過，觀光署提醒，該調查僅為各地回報，僅能參考。

交通部觀光署每個月都會對外公布觀光遊憩據點遊客人次，公布國家公園、風景區、森林遊樂區、休閒農業區及休閒農場、觀光地區、博物館、宗教場所等的各遊憩景點的旅客人次。

根據觀光署公布去年1到11月的統計資料，在國家公園方面，以陽明山公園最多旅客造訪，共有542萬3677人次，較111年成長61.64%；其次則是花蓮的台8線沿線景觀區，有184萬2026人次造訪，較111年成長2.23%。

國家特定風景區方面，則以日月潭最受旅客喜愛，有306萬8324人次，其次則是獅頭山風景區（苗栗地區），有200萬人次造訪。

森林遊樂區方面，以溪頭自然教育園區最多旅客，有148萬人次造訪，阿里山國家森林遊樂區也有88萬人次造訪。

博物館方面，國父紀念館有高達826萬人次為最多人造訪的地方，全球知名的故宮博物院則是有137萬人次。

宗教場所方面，雲林的北港武德宮有786萬人次參訪，北港朝天宮也有742萬人次造訪。

觀光署指出，該統計調查是由地方政回報提供，有些知名景點因地方政府未回報或統計就不計入調查當中，不同景點的統計方式也不同，因此只能跟自己過去歷史資料相比，相關資料僅供參考。（編輯：陳政偉）1130214