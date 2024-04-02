蛤板灣生態衰退 遊客若未找專業人員陪同擬勸離

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）小琉球熱門觀光景點蛤板灣潮間帶近年出現底棲無脊椎動物個體密度下降等生態環境衰退指標，屏東縣政府4月起加強宣導，標示區外海域將勸離無專業導覽人員陪同的遊客。

屏東縣海洋及漁業事務管理所官員今天告訴中央社記者，近年調查小琉球海洋生態結果顯示，蛤板灣潮間帶底棲無脊椎動物個體密度下降、海膽密度遽增，顯示生態環境失衡。為維護生態平衡及導回正軌，將加強宣導，將勸離無專業導覽人員陪同的遊客。

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這名官員表示，蛤板灣潮間帶是小琉球著名威尼斯沙灘景點，民眾常親水散步，在高潮線向外10公尺處，以紅色浮標標示，進入標示區向外海域，須申請專業導覽人員陪同進入，岸上沙灘10公尺內維持開放踏浪戲水。

蛤板灣、肚仔坪、杉福、漁埕尾與龍蝦洞潮間帶2015年公告為「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」，依發展觀光條例規定，旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同，相關資訊可於縣府潮琉生態保育網查詢或尋求民宿配合導覽人員。（編輯：李明宗）1130402