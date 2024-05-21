香港政黨建議啟德方艙改為藝術體育交流園

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（中央社記者張謙香港21日電）香港有政黨建議，把COVID-19疫情隔離設施「方艙」改為文體藝術交流園。

2020年初COVID-19在港肆虐，北京方面協助香港設立了多個抗疫隔離設施，俗稱「方艙」。疫情過後，這些設施之中，部分已改變用途，其餘至今空置，包括較大型、位於九龍啟德的「方艙」。

香港最大黨派民主建港協進聯盟近日建議，啟德位於九龍中心，是港府近年的發展重心，而啟德體育園的建造工程也接近尾聲，啟德今後有能力承接各種盛事項目，也有潛力作為香港的藝術發展基地。

民建聯表示，啟德「方艙」占地8萬平方公尺，毗鄰啟德郵輪碼頭和啟德體育園，若能善用現有資源，把「方艙」打造成國際藝術文化交流園，可與啟德郵輪碼頭、啟德體育園發揮協同效應，將啟德區打造成為文化創意旅遊區，讓更多本地青年在此創業，促進國際交流，也可以成為香港另一個全新旅遊景點。

該黨指出，啟德「方艙」閒置多時，應該重新規劃及發展，將其打造成「啟德國際藝術體育交流園」，以新思維發展香港旅遊新產品。

根據官方公布，疫情期間，香港共設立了9個「方艙」；疫情結束後，其中3個已改作外勞宿舍、建造業培訓中心、青年發展及國民教育基地，其餘6個仍然空置，每月的保安、清潔和維護開支為港幣375萬元。

近年來，港府和各界一直討論如何使用餘下的「方艙」，但至今沒有結論。（編輯：周慧盈）1130521