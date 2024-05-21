議員質疑包商挪動護欄釀死亡車禍 高市：責任待釐清

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄今年3月發生一起機車騎士撞上紐澤西護欄的死亡車禍，台灣團結聯盟高市議員吳銘賜今天質詢，質疑恐是水利局包商貪圖車輛出入方便挪動護欄釀禍；水利局表示，將待後續責任釐清後配合辦理相關程序。

吳銘賜今天在議會質詢表示，一名年約25歲男子今年3月騎機車經過前鎮區新生、新衙路口時，撞上紐澤西護欄，送醫不治；事後他追查，發現水利局包商疑似為貪圖車輛出入方便，將護欄往前挪動10公尺，至今未慰問家屬。

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對此，水利局回應表示，前鎮區新生路與新衙路口今年3月19日夜間發生死亡車禍，一名機車騎士自撞紐澤西護欄送醫後不治，目前市府已重整緣石封閉道路，並加強交通號誌及警示，避免再有車輛誤入。

水利局指出，事故發生後，相關單位先加強現場號誌與警示，因車禍原因涉及路型、標誌、號誌、維管等多項因素，目前尚未有鑑定報告，家屬已委託律師提出訴訟及國家賠償，水利局將待後續責任釐清後配合辦理相關程序。（編輯：陳仁華）1130521