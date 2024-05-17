高市翠華路拓寬車禍多 林欽榮：增加標誌指引因應

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市翠華路去年9月拓寬，市議員李雅芬指出，工程造成嚴重塞車，到今年4月已有82起車禍。高市副市長林欽榮表示，將加派警力指揮，增加標誌指引，並加速完工。

國民黨高市議員李雅芬今天質詢表示，翠華路拓寬施工期間架設圍籬導致路幅縮小，汽機車爭道險象環生，即使離峰時段都會塞車，市府應提出因應計畫，提早指引車輛改道。

李雅芬指出，工程開工迄今發生82起車禍、56人受傷，一但發生車禍，處理期間會造成更嚴重交通堵塞，浪費用路人時間，也讓車輛爭道更嚴重。

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林欽榮答詢表示，拓寬工程將於明年中提前完工，預計8月提早拆除施工圍籬；市府也會加派警力、義交現場指揮，並增設號誌、標示等提早讓用路人因應、改道。

翠華路為連接楠梓區、左營區、鼓山區重要幹道，因應高科技產業進駐，高市府進行拓寬，投入經費新台幣2.84億元。瓶頸路段工程位於半屏山園區西側，全段北起世運大道，南至明潭路，全長約1.35公里，拓寬為40公尺，雙向共8車道，包括3快1慢車道，雙側並配置人行道、自行車道、植栽帶。（編輯：孫承武）1130517