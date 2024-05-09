高市議長送母親節禮物 5寶議員鼓勵年輕人多生

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）母親節將至，高雄市議長康裕成今天贈送每名議員2份無麩質米蛋糕，同時向生3胎以上的議員跟議會員工致敬。育有5個孩子的國民黨市議員李雅芬也鼓勵年輕人多生，至少生3個。

康裕成今天贈送無麩質米蛋糕給每名議員，並向生3胎以上的父母致敬，一起歡慶母親節。李雅芬、李雅靜、林義迪及陳明澤等議員出席，領取母親節禮物。

康裕成說，米蛋糕除了健康無麩質，不用擔心過敏問題，蛋糕更是選用高雄優質米「高雄147號」研發，並符合5項聯合國SDGs永續發展目標。

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康裕成說，所有議員每到母親節都相當忙碌，從來沒有準時在母親節當天陪媽媽度過，總是提前或延後慶祝，也因此常被媽媽抱怨，希望透過這份禮輕情意重的蛋糕，給媽媽最好的祝福，並用行動支持在地優質農產。

康裕成也向生養3胎以上的李雅芬、陳明澤、李順進、張漢忠等議員及議會員工致敬，她說，養育子女不簡單，養育3胎的辛勞更是難以言喻。高雄市議員中生育最多孩子的李雅芬，則鼓勵年輕人多生，至少要生3個。（編輯：黃世雅）1130509