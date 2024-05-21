藍委不滿郭國文搶周萬來物品 提案送紀律委員會

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院程序委員會今天排定24日至28日院會議程，其中國民黨立委翁曉玲等人，因不滿民進黨立委郭國文搶奪立法院秘書長周萬來的物品，提案要將郭國文送立法院紀律委員會，處以最嚴厲處罰。

郭國文表示，在同一條法規當中，要移送紀律委員會的行為還有占據主席台、暴力行為等，如果立法院長韓國瑜要把他送紀律委員會，那占據主席台的人也要送，而且暴力把他和民進黨立委沈伯洋與邱志偉推下主席台的國民黨立委也要送，此外拿旗幟勒人的人也都要送。

立法院程序委員會今天開會，排定24日至28日院會議程。討論事項部分經舉手表決，通過國民黨立法院黨團提案，僅限列11案，包括關於國會職權相關修法的立法院職權行使法部分條文修正草案、刑法部分條文修正草案、立法委員互選院長、副院長辦法第1條條文修正草案，以及翁曉玲的提案、再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案等案。

此外，國民黨立委傅崐萁等人所提環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案，雖然協商冷凍期已到期，但未列入這次的討論事項中。

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立法院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起嚴重衝突，造成6位立委送醫，過程中郭國文搶走周萬來懷中資料，引發討論。

為此，翁曉玲等人提案指出，鑒於郭國文搶奪周萬來議事本等物品，並拉扯其衣物、眼鏡，險些將周萬來推倒在地，讓周萬來受傷驚恐。此舉不僅違反立法委員行為法規定，更有違反刑法妨害公務罪、強制罪等罪之虞，應予以嚴正譴責，並將郭國文移送紀律委員會，處以最嚴厲處罰，以維護立法院議事紀律與人員安全。（編輯：張若瑤）1130521