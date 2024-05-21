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30多歲女子獨得2億威力彩 捐款家鄉雲林助弱勢

2024/5/21 13:36（5/21 13:51 更新）
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雲林1名女子今年1月買威力彩中頭獎，獨得新台幣2億元，她捐出1000萬元做公益，其中500萬元指定贈與雲林縣府，挹注社福方案，台彩董事長薛香川（左3）21日代中獎者捐贈，雲林縣長張麗善（右3）代表受贈。 中央社記者姜宜菁攝 113年5月21日
雲林1名女子今年1月買威力彩中頭獎，獨得新台幣2億元，她捐出1000萬元做公益，其中500萬元指定贈與雲林縣府，挹注社福方案，台彩董事長薛香川（左3）21日代中獎者捐贈，雲林縣長張麗善（右3）代表受贈。 中央社記者姜宜菁攝 113年5月21日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）年約30多歲的未婚女性今年1月買威力彩中頭獎，獨得2億元，她捐出1000萬元做公益，其中500萬元指定贈與雲林縣府，挹注社福方案，預計造福249.3萬人次。

台灣彩券公司與雲林縣府今天舉辦「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」，由台彩董事長薛香川和雲林縣長張麗善共同主持，張麗善接下500萬元支票，感謝中獎者的愛心。

薛香川表示，今年1月22日威力彩頭獎於高雄市「彩鑫商行」開出，頭獎新台幣2億元1人獨得，中獎人是年約30多歲的未婚女性，出生在雲林，她幸運中獎後，決定捐出500萬元給雲林縣政府補助弱勢團體，另外，也捐出500萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會運用在台灣偏鄉兒童的各項照顧。

薛香川指出，台灣彩券開賣17年來，此次為第5次雲林人中獎捐款，雲林女兒在外地工作，中獎後回饋故鄉，挹注社福方案，造福弱勢，這就是善的循環。

張麗善感謝中獎人願意回饋故鄉，並且和社會共同分享這份資源，她承諾縣府必定會將善款達到最大效益，會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供雲林縣弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。

雲林縣社會處長林文志說明，500萬元善款將挹注社福5項方案，預計造福249.3萬人次。（編輯：郭諭儒）1130521

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