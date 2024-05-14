台彩端午加碼5億元 大樂透5/21起加開100組百萬獎

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（中央社記者羅元駿台北14日電）端午佳節將近，台彩公司推出端午史上最多的5款加碼方案，總獎金達新台幣5億元；其中，大樂透5月21日起將加開100組100萬元，台彩預期今年端午的銷售額淨增加17億元。

台彩公司今天宣布端午加碼活動，推出史上最多、共計5款遊戲獎金加碼，總計5億元。

台彩總經理謝志宏表示，今年是歷年端午加碼遊戲款式最多的一次。其中大樂透將加開100組100萬元，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會，5月21日起開獎的大樂透除當期的例行獎號可對獎外，再加開100組百萬元獎金，總加碼金額1億元。

台彩指出，今年改版推出全新玩法的3星彩及4星彩，5月20日至6月8日，3星彩壹獎獎金提高至1萬元、4星彩壹獎獎金提高至10萬元。39樂合彩5月20日至6月1日共計12期，「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

至於每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，自6月7日起獎金加碼16天，其中基本玩法1至6星9個獎項獎金加碼，猜大小與猜單雙的獎金倍數也提升至7倍。

謝志宏接受媒體聯訪時表示，今年台彩端午加碼獎金總金額5億元，估計期間的銷售額淨增加17億元。針對今年端午加碼較去年的7億元減少，謝志宏說明，加碼金額隨備償獎金而有變動，每屆的第1年比較低，今年是第5屆的第1年，相對備償獎金水位較低。

謝志宏表示，今年台彩業績目標1488億元，其中電腦型708億元、立即型780億元；截至今年5月13日止，台彩銷售業績877.8億元，達成率約60%，較去年同期成長6.4%。

台彩表示，大樂透從過去平均17天開出頭獎，截至今年4月16日下降至平均10天開出；威力彩部分從過去平均66天開出頭獎，結算至今年4月16日遞減為平均36天開出。謝志宏說明，顯示民眾買得多，相對彩券中獎機率提高。（編輯：楊蘭軒）1130514