台彩2024年銷售額逾1497億元創高 刮刮樂成長15%

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（中央社記者張璦台北3日電）台彩今天公布銷售成績單，2024年銷售金額新台幣1497.3億元創新高，年增5%；其中，電腦型657.5億元，年減6%，立即型（刮刮樂）839.8億元也創新高，年增15.6%。

台灣彩券公司今天舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，揭曉6款應景刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」的頭獎2000萬元共有10個，刷新史上最多紀錄。

針對過去一年台彩銷售情況，台灣彩券總經理謝志宏會後受訪表示，2024年台彩銷售金額1497.3億元，創新高紀錄，年增5%；其中，電腦型657.5億元，年減6%，立即型839.8億元同樣創新高，年增15.6%。

台彩指出，電腦型彩券銷售額呈現年減，主要有3大原因。首先，2023年適逢第4屆公益彩券發行的最後一年，有推出Bye Bye Sale活動，2024年則無；第2，2024年大樂透頭獎頻頻開出，相對沒有累積出高額獎金，較難吸引更多民眾購買；第3，威力彩頭獎方面，2024年最高獎額僅6億多元、2023年則為11.6億元。（編輯：張均懋）1140103