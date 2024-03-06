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台彩：3筆大獎彩券幸運得主未現身 兌領期限倒數

2024/3/6 21:54
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（中央社記者張璦台北6日電）別成過路財神，台灣彩券公司今天提醒，有3筆去年開獎的高額中獎彩券尚未領獎，售出地區分別高雄市楠梓區、鳳山區，以及新北市新莊區，獎額最高為新台幣1200萬元，呼籲幸運得主儘速透過專線預約兌獎。

台灣彩券公司今天表示，民國112年開出的高額獎項中，目前尚有3筆無人兌領，其中2筆為大樂透感恩加碼最後一期第112000112期、112年12月15日開獎的中獎彩券，售出地點分別為高雄市楠梓區德民路，以及高雄市鳳山區自強二路，每注獎金1200萬元，兌獎截止日為113年3月18日。

台灣彩券公司指出，另外一筆為今彩539第112000307期、112年12月25日開出的頭獎800萬元，中獎彩券由新北市新莊區新豐街的投注站售出，兌獎截止日為113年3月25日。

台灣彩券公司提醒，超過500萬元的獎金，須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，呼籲幸運得主儘速透過專線0800-024-500預約兌獎。（編輯：楊凱翔）1130306

#台灣
#台灣彩券公司
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