台彩春節加碼10.5億創高 大樂透1/24起連開20天首推3重對獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）迎接農曆春節，台灣彩券公司今天宣布加碼內容，2款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣10.5億元、創史上新高；其中，大樂透1月24日起連續開獎20天，除「億元頭獎」，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」，更首度推出800組10萬元的「春節小紅包」。

農曆春節將至，台彩今天舉辦114年春節加碼宣告記者會，台彩總經理謝志宏表示，大樂透自1月24日起至2月12日，連續20天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，除了加碼480組100萬元「春節大紅包」獎項，今年還首度推出800組10萬元「春節小紅包」獎項。

謝志宏說明，春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號，同一組球組先開出9個大紅包號碼，再從剩餘的40個號碼球開出1個小紅包獎號，大、小紅包為互不重複的獎號。

只要對中任6個「春節大紅包」獎號，就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，總共會送出480組100萬元；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出800組。

也就是說，購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」共3個獎項。

台彩提醒，由於今年首度推出大樂透3重對獎加碼活動，活動期間內，若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。

若480組「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，但「春節大紅包」獎號繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出，或是至2月12日為止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，自1月24日至2月12日連續20天獎金加碼，加碼內容包含「基本玩法」獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

謝志宏指出，114年春節加碼總獎金高達10.5億元，創歷史新高紀錄，1月24日起，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲，也將連續20天，天天開獎到元宵節2月12日。（編輯：翟思嘉）1140109