春節假期國道恐壅塞 高公局規劃11條替代道路

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（中央社記者余曉涵台北9日電）農曆春節假期部分國道路段恐壅塞，高公局今天指出，共規劃11條國道易壅塞路段替代道路，包含國5頭城至坪林北向改道台9線等，供用路人改道。

農曆春節是1月25日到2月2日共9天連假，預估交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判南向交通量集中在初一到初三，初二最大量，預估可達71百萬車公里（mvk），是平日的1.5倍。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據歷年連假交通特性，預測壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

高公局規劃4條國道長途替代道路。（高公局提供）

對於短途旅次，高公局建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道。

高公局規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局規劃7條國道短途替代道路。（高公局提供）

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高公局表示，已經在替代道路沿線設置導引標誌，加強導引用路人使用替代道路，另民眾可多利用1968App之「即時影像」功能確認國道即時路況，同時透過App「替代道路」功能，比較替代道路與國道旅行時間，選擇合適的路線，讓旅程更加便捷順暢。

另外，高公局提醒，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道。（編輯：李亨山）1140109