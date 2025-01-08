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調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中
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基北14條國道客運 春節連假每天發出逾千班次疏運

2025/1/8 20:24（1/8 21:16 更新）
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春節假期將至，交通部公路局台北市區監理所長江澍人（圖）8日受訪表示，基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每天可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。中央社記者王朝鈺攝 114年1月8日
春節假期將至，交通部公路局台北市區監理所長江澍人（圖）8日受訪表示，基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每天可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。中央社記者王朝鈺攝 114年1月8日
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）春節9天連續假期即將到來，公路局今天表示，已協調基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線業者，連假期間每天可發出1000餘班次疏運旅客。

交通部公路局台北市區監理所所長江澍人今天表示，基隆市位於北北基生活圈，無論前往西部各縣市或宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，疏運期間，基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每天可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

江澍人表示，新北市水金九（水湳洞、金瓜石、九份）地區向來是連假民眾爭相前往遊玩去處，春節連假期間，基隆客運「1062台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，以滿足乘客需求，公路局鼓勵民眾多搭乘大眾運輸出遊。

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此外，公路局指出，預估春節連假期間基隆地區有4波車潮，第1波車潮將於1月24日下午5時至1月28日上午，台62線快速公路安樂端出口，易受台2線基金公路壅塞回堵及台2線福隆路段會有較多過境車流。

公路局表示，第4波收假車潮則預計自1月31日下午至2月2日間，於北返台2線、台9線及台62線國道1號大華系統等周邊要道，建議民眾可善加利用替代路線，提前避開易壅塞路段。（編輯：李錫璋）1140108

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