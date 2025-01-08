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春節國5初二起高乘載管制 初三初四北返建議上午9時前出發

2025/1/8 11:32（1/8 12:05 更新）
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圖為國5南北雙向車流。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）高公局今天表示，農曆春節期間國5初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨3時，建議用路人儘量於上午9時前出發。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，持續於國5實施多項大客車優先通行措施，避開極壅塞路段，預期搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，建議用路人多加利用。

高公局表示，宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，預期春節連假期間有大量旅遊及返鄉車潮前往宜花東地區，導致尖峰時段國5可能有排隊回堵狀況。

高公局指出，為紓緩國5壅塞，1月29日至31日（初一至初三），每日清晨5至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用），並於1月30日至2月2日（初二至初五）每日下午1時至晚間6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局說，根據歷年春節連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（初一至初三）車流多集中於上午5時至下午5時，期間若用路人仍有開車行駛國5需求，建議南向於上午5時前或下午5時後出發。

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國5北向尖峰期間（初二至初五），預估車流尖峰多持續至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨3時。

高公局建議，這期間北返民眾，儘量於上午9時前出發，用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線，以避開國5壅塞車流。（編輯：李亨山）1140108

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