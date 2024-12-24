春節國道估初三最塞 初一到初五凌晨暫停收費

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（中央社記者余曉涵台北24日電）高公局今天表示，農曆春節預估國道在初三（1月31日）雙向將達最大車流量，因此規劃初一到初五（1月29日到2月2日）凌晨暫停收費等疏導措施。

交通部高速公路局交通管理組科長張耿宗今天在例行記者會中表示，明年農曆春節是1月25日到2月2日共9天連假，預估交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判南向交通量集中在初一到初三，初二最大量，預估可達71百萬車公里（mvk），是平日的1.5倍。

張耿宗說，北向集中在初三到初五，初四將是最大量預估可達76mvk，約平日的1.6倍；雙向最大車流量則預估會落在初三，可達139mvk是平日的1.5倍，逼近歷史高點。

高公局副局長彭煥儒表示，今年提前放假因此南下車潮有多天可以分散，研判不會壅塞的太嚴重，但北上是假期尾聲，預估壅塞狀況就會比較明顯。

高公局今天同時公布春節連假國道交通疏導措施，包含匝道封閉，高乘載管制、收費措施、開放路肩、匝道儀控、替代道路等。

張耿宗說，1月31日到2月1日的下午1時到晚間6時，國1北向下營系統到頭份、國3北向官田系統到竹南的各交流道入口將進行高乘載管制。國5則是在1月31日到2月2日的下午1時到晚間6時實施高乘載管制。

張耿宗表示，收費措施上跟以往比較不同的是今年只有1月29日到2月2日每天凌晨0時暫停收費，彭煥儒說，希望後面幾天可以藉此分流車潮。

高公局說，由於初五（2月2日）是假期的最後一天，預估北返車潮會集中在初三到初五間，可能出現長時段壅塞，尤其初二到初四部分路段可能壅塞到凌晨，甚至有跨夜車流。

高公局呼籲，旅客要使用國道北返，南部用路人建議在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發，避免在國道上長時段壅塞。（編輯：陳清芳）1131224