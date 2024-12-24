高鐵春節疏運加開368班次 12/26凌晨開放訂票

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣高鐵公司今天宣布，春節疏運期間加開368班次列車，26日凌晨零時起開放訂票。

台灣高鐵發布新聞稿，114年春節疏運期為1月23日至2月3日共12天，加開368班次列車（南下200班、北上168班），總計12天提供2246班次列車的旅運服務。

台灣高鐵說，旅客可自113年12月26日凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵春節疏運期間，特別規劃18班延後收班列車，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時30分發車），旅客搭乘延後收班及提早發車的車次，應預先安排往返車站的交通接駁。

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台灣高鐵說，春節疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自所在站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省時間。

台灣高鐵提醒，春節期間持定期票或回數票旅客，於明年1月25日至2月2日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，將特別展延9天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月3日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20至2月18，經展延後優惠效期可延長至2月27日。（編輯：陳政偉）1131224