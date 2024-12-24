台鐵春節加開302班 12/26、27東西幹線開放訂票

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台鐵公司今天宣布，因應春節連續假期疏運，全線加開各級列車共302班，12月26日、27日分別開放東、西幹線列車訂票。

台鐵發布新聞稿，114年春節疏運期，自1月23日至2月3日共12天，全線加開各級列車共計302班，113年12月26日0時起，開放東部幹線對號列車（包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票，12月27日0時起開放西部幹線對號列車訂票。

另東線實名制列車班次，於12月28日0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵說，春節加開重點、熱門時段的班次，包括：東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、南港-彰化普悠瑪號直達車14班、七堵-潮州EMU3000型自強號半直達車8班、海線七堵-彰化EMU3000型自強號列車8班、七堵-鳳山EMU900型區間快車18班、湖口-台北-台東EMU900型區間快車18班。

另為加強疏運旅客，114年1月23日至2月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，為提升乘坐舒適度，114年1月25日至2月2日，西部幹線117、146、133、145次共4班次及1月26日至2月3日108、120次共2班次的EMU3000型自強號自由座車廂，由6節（第4至9車）調整為3節（第9至11車），改由第6車都有騰雲座艙的列車行駛。（編輯：謝雅竹）1131224