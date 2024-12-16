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台灣香港春節習俗不同 發紅包不只親戚鄰居也可拿

2024/12/16 10:21
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（中央社記者余曉涵台北16日電）台灣及香港雖然都過農曆春節，但習俗卻很不一樣，如台灣年菜餐桌必備佛跳牆，香港則是必備盆菜；發紅包的對象香港不侷限在家人，連鄰居、同事跟餐廳服務生都有機會拿到紅包。

農曆春節腳步近，不少旅客都會選擇在春節出國旅遊，而鄰近的香港距離近，又有不一樣的年節氣氛，就吸引不少旅客青睞。

香港旅遊發展局發布新聞稿介紹，台灣跟香港雖然都過農曆春節，但習俗卻大不同，像是除夕夜的年夜飯，台灣餐桌必備「佛跳牆」，香港則一定要吃「盆菜」。

港旅局說，盆菜是新界圍村傳統食物，將各式食材放進同一個大鍋裡圍坐分享，象徵闔家團圓、盆滿缽滿。發展至今，香港在過年時享用的盆菜食材豐富，包括豬肉、雞肉、蘿蔔等，亦會加入蠔豉和鮑魚等名貴材料，寓意豐衣足食。

盆菜的製作方法也很講究，各種食材先分開烹煮入味，再按次序一層層鋪進鍋裡，最後加入醬汁慢煮後上桌，用小熱爐一邊煮一邊吃。還有象徵財源廣進的煎堆（金堆）、發財好市的髮菜蠔豉、橫財就手的美味豬手，大蝦則取其廣東話發音「哈」，有過年開心哈哈大笑之意，都是香港與台灣不同寓意的年菜。

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港旅局說，在台灣大部分店家於除夕夜會提早打烊，家家戶戶圍爐吃飯，路上幾乎空無一人；而香港的除夕夜人們吃完年夜飯會到年宵市場逛逛，商場和街道上充滿了熱鬧年節氣氛，店家在除夕夜還會營業到凌晨1時，折扣減價，是逛街撿便宜的好時機。

台灣跟香港在年節都有發紅包的習俗，港旅局說，香港人將紅包稱為「利是」，有「利市」之意，象徵將福氣送到更遠的地方。且在香港，紅包發放對象更為廣泛，除了兒孫與親戚外，最特別的是已婚的通常會發給未婚的，鄰居、同事、下屬，甚至餐廳服務生都有機會收到利是，增添更多人情味與節日氛圍。（編輯：張雅淨）1131216

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