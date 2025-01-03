迎金蛇年新春刮刮樂上市 頭獎2000萬10個史上最多

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（中央社記者張璦台北3日電）農曆春節將至，台灣彩券公司今天宣布，今年首波登場的6款刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」，頭獎2000萬元共有10個，刷新史上最多紀錄，100萬元獎個數再創新高，多達1200個。

台灣彩券公司今天舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，台灣彩券總經理謝志宏、代言人歌手盧廣仲共同揭曉6款應景刮刮樂新品。

謝志宏指出，「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元更多達1200個，不僅頭獎與百萬獎項個數創史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%。

謝志宏表示，過往台灣彩券「2000萬超級紅包」刮刮樂的二獎是「200萬元加高級休旅車」，但經過市調發現不少民眾是合資中獎，表達希望將車換成錢，以利分配，因此今年採取「現金為王」的方式，把這部分獎金移轉到100萬元獎項，並增加100萬元獎個數。

謝志宏表示，年度生肖限定主題「金蛇獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有13個，總中獎率為100%。

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同時，每張售價300元、頭獎300萬元共有8個的「鈔票一把抓」，總中獎率37.04%；每張售價200元、頭獎200萬元各有6個的「年貨大街」、「祈福開運」，總中獎率分別為33%、34%；每張售價100元、最高獎金5萬元多達150個的「蛇年行大運」，總中獎率50.1%，也同步上市。

謝志宏指出，這次首波上市的6款新品總獎項超過2755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1243個，總獎金逾238億元，創刮刮樂有史以來單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最高。（編輯：楊凱翔）1140103