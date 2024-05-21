美參院調查：數家知名車商所用零件涉強迫勞動

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國會今天公布調查結果，發現汽車製造商BMW、Jaguar Land Rover和福斯汽車集團在產品中使用一家涉嫌強迫勞動而被美國禁止的中國供應商所生產的零件。

法新社報導，美國聯邦參議院財政委員會報告指出，BMW生產和進口的汽車所含零件「推定是透過強迫勞動製造」；Jaguar Land Rover進口的零件也存在同樣問題。

報告指出，福斯汽車集團（Volkswagen）也使用此類零件為美國市場生產汽車，並與中國西北新疆地區製造業「持續有業務往來」。

美國的「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）禁止從新疆進口所有商品，除非公司提供可驗證的證據，證明生產過程不涉及強迫勞動。

民主黨籍的參院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）在為期2年的調查結束後說：「汽車製造商的自我監督顯然未起作用。」他呼籲美國海關官員加強執法力道，「打擊那些助長中國不道德使用強迫勞動的公司」。

這份最新報告調查了四川經緯達科技集團有限公司的零件，這家公司因參與據稱不利中國維吾爾族等受迫害民眾的商業行為，2023年被列入UFLPA實體名單。

相關汽車製造商的一家供應商被發現間接向經緯達購買零件，而這些零件被禁止用於輸往美國市場的車輛。

福斯今年稍早表示，運往美國的一批汽車中，包含一家黑名單上供應商所生產的零件，已安排在汽車進入美國之前更換。

福斯發言人回答詢問時說：「我們盡快、負責任地更換了零件。」發言人補充說，福斯「致力防止我們的供應鏈使用強迫勞動」。

參院財政委員會表示，另發現BMW「進口了數以千計預定銷往美國的汽車，其中包括UFLPA禁止的零件」。

BMW回應法新社詢問時表示：「已採取行動停止進口受影響的產品，並將提供服務，針對受影響的車輛通知客戶和經銷商。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130521