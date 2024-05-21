技嘉電腦展攤位規模史上最大 秀AI運算解決方案

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日開幕，主機板與顯示卡廠技嘉今天宣布將以「運算速進世代」為主題，展出超過150件產品及解決方案；今年攤位不僅是技嘉歷年最大規模，也是今年COMPUTEX單一品牌最大展示空間。

技嘉指出，今年將展出集團最貼近人工智慧（AI）趨勢的各產品解決方案及應用體驗，涵蓋大會今年定義的各種科技重點發展，聚焦人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續、創新。

技嘉積極研發AI伺服器技術，今年在輝達發表次世代Blackwell架構後，技嘉將在攤位展出最新可搭載B100、B200等繪圖處理器（GPU）的高密度伺服器。技嘉也會把自家的叢集運算解決方案GIGA POD，以趨近資料中心等級的面貌呈現，展示軟硬體整合及AI訓練優化環境。

隨著AI更大量的運算效能，讓伺服器的散熱需求不斷攀升，技嘉多年來提升資料中心的能源效率和永續營運，將在COMPUTEX現場展示先進冷卻技術，包含直接液體冷卻及浸沒式液冷。

技嘉在COMPUTEX也將展出其他關鍵技術，包括邊緣運算、all-in-one微型電腦、決策主機及嵌入式系統，以智慧工廠情境，展示搭載AI機器視覺技術及遠端操控的高穩定性嵌入式電腦；另將透過零售酒吧場域，展示不同尺寸的Panel PC結合AI辨識及大數據分析。（編輯：張良知）1130521