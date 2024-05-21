門諾設花東首家麻疹檢驗機構 提升東部防疫力

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（中央社記者盧太城花蓮縣21日電）根據疾管署統計，花東目前通報4例麻疹病例，其中1確診；為加速檢體檢驗，花蓮門諾醫院設麻疹病原體分生檢驗機構通過申請，為病患提供最即時、準確診斷，這也是花東首家獲資格醫院。

門諾醫院今天發布新聞稿表示，隨著國際間麻疹疫情升溫，台灣今年2月也開始出現麻疹病例；根據疾管署統計，台灣今年到目前為止，全國共通報257例麻疹病例，其中11例確診，花東地區則共通報4例（台東1例；花蓮3例，其中1例確診）。

由於花東地區檢驗能力有限，過去通報病例檢體須寄送台北昆陽實驗室，檢驗結果往往須等到第2天或第3天才能出爐，若遇週末假日或天災、交通受阻等因素，則須等到上班日或交通恢復順暢才能送達台北昆陽實驗室，這對即時診斷與防疫控制又是一項挑戰。

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門諾醫院表示，為提升花東地區檢驗能力，在疾管署邀請及協助下，門諾醫院於16日正式通過申請，成為麻疹病原體分生檢驗機構，也是花東地區首家獲此資格的醫院；今後門諾醫院將能夠為麻疹病患提供最即時準確診斷，顯著縮短檢驗時間，提升防疫效率。

門諾醫院感染科主任繆偉傑表示，在傳染病防治中，即時準確的診斷至關重要，能夠成為花東地區首家麻疹檢驗機構，這不僅是對門諾醫療能力的肯定，也大大提升花東地區對麻疹疫情應對能力；未來，門諾醫院將繼續與疾管署緊密合作，不斷提升醫療技術，落實檢驗在地化，為保障花東地區人民健康及防疫安全而努力。（編輯：陳仁華）1130521