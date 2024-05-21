台積電翻揚漲5元 台股早盤平盤遊走
2024/5/21 09:24（5/21 09:31 更新）
（中央社記者張建中台北21日電）美股主要指數20日漲跌互見，道瓊指數下跌196.82點，那斯達克指數上揚108.91點，收在新高16794.87點。台股指數今天開低，隨後快速翻紅，在平盤附近遊走。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.87美元，漲幅1.23%，台積電今天股價走勢震盪，開盤跳空達830元，下跌5元，不過隨後由黑翻紅，達840元，上漲5元。
電子類股指數在平盤附近震盪。水泥、營建及金融類股指數同步下滑逾1%，表現相對疲弱。（編輯：楊凱翔）1130521
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