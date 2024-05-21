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立法院續審國會職權相關法案 國民黨民眾黨占主席台[影]

2024/5/21 08:28（5/21 08:52 更新）
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立法院會21日續審藍白所提國會改革相關法案，7點議場大門開後，藍白立委以人數優勢成功搶占主席台，與台下民進黨立委對峙。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日
立法院會21日續審藍白所提國會改革相關法案，7點議場大門開後，藍白立委以人數優勢成功搶占主席台，與台下民進黨立委對峙。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）今天是總統賴清德就職後首場立法院院會，將繼續處理國會職權修正相關法案，國民黨立法院黨團清晨5時30分在議場前完成集結，與民眾黨立法院黨團合作守住議場大門，並於7時議場開門後順利占據主席台，力拚9時能順利開會。

立法院院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起肢體衝突，造成6位立委送醫。立法院院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，是否再爆發朝野衝突，引發關注。

國民黨團今天清晨5時30分在議場前完成集結，藍委皆有備而來，身著護具，預防可能的衝突發生；隨後民眾黨立委也到議場前，與國民黨立委一起守住議場大門，並於上午7時進入議場占據主席台，力求能順利召開院會。

影片來源：國會頻道

國民黨團總召傅崐萁接受媒體訪問時表示，院會17日已通過部分條文，預計今天能全部三讀通過。國民黨團從半夜就在這裡排隊，完全按照遊戲規則走，國會有國會的秩序和尊嚴，國會的民主是架構在制度上的。

傅崐萁指出，很高興聽到總統賴清德說，要有程序正義，國會改革相關的法案在司法及法制委員會，經過逐條討論和詢答，「但民進黨卻提出40多次的散會動議」；這是新一代的政府和國會，不能再讓世界看到台灣的國會傳奇，希望賴總統帶領一個嶄新的政府和國會，讓過去民進黨一再強調的國會改革法案盡快通過。

傅崐萁呼籲民進黨能夠尊重賴總統對全國民眾的宣示，民主的國家就是要照制度走，希望民進黨能夠排好隊，一起愉快地進場。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，國會改革是台灣民主至關重要的改革工程，民進黨已經跳票8年，卻在17日持續用暴力阻礙法案審查。法案就擺在桌前，立法院長韓國瑜也依照議事規則宣讀，但民進黨立委依然在欺騙台灣社會，說不知道在討論、表決什麼，請民進黨停止這種巨嬰式的鬧劇，也請民進黨停止用暴力，來阻礙改革法案的推動。

民進黨立法院黨團6時55分左右抵達議場前，藍綠雙方不斷相互叫陣，國民黨委員高喊「先排隊、再開會」，民進黨委員則高呼「國民黨愛造謠」等口號，過程中，藍綠雙方雖有推擠，但未擴大成激烈肢體衝突。

7時議場大門開啟後，藍白立委以人數優勢，擋住試圖強行進入議場的民進黨立委，隨後順利占據主席台。不過，民進黨立委在進入議場內後不久，隨即離去，未與國民黨立委在主席台前爆發衝突。（編輯：張良知、郭無患）1130521

影片來源：中央社
7點議場開門後國民黨立委林沛祥（左）擋在門口不讓民進黨立委進場，雙方爆發推擠。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
7點議場開門後國民黨立委林沛祥（左）擋在門口不讓民進黨立委進場，雙方爆發推擠。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
國民黨立委將椅子卡在門上並用繩子綁起來，不讓人進出議場。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日
國民黨立委將椅子卡在門上並用繩子綁起來，不讓人進出議場。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日
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