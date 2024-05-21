AI筆電競逐 華碩宏碁推出首款高通晶片人工智慧PC

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）AI PC大戰正式開打，華碩、宏碁都宣布推出首款搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X系列晶片的AI筆電，並導入微軟Windows 11的Cocreator、回顧（Recall）、即時字幕（Live Captions）等多項AI新功能。

華碩台北時間21日清晨舉辦線上新品發表會，推出首款新世代AI筆電ASUS Vivobook S 15，搭載高通的Snapdragon X Elite處理器及AI引擎，NPU具備45TOPS（1TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作），總算力高達75TOPS。

華碩共同執行長許先越表示，華碩首款搭載高通處理器的Copilot+ PC，將開啟個人AI運算新時代，大幅改變我們工作、學習、創造和玩樂的方式。

宏碁發布新聞稿發表首款Copilot+ PC，宏碁最新推出的Swift 14 AI筆電同樣搭載高通的Snapdragon X系列平台，並且支援微軟Windows 11多項次世代AI功能。

此次華碩、宏碁推出新世代AI筆電，除高通外，微軟扮要角，兩大新機皆導入多項微軟最新AI功能，因此被稱為Copilot+ PC。

其中像是AI圖像生成功能「Cocreator」，能根據圖像或文字，於裝置上生成AI影像和文字作品；「回顧」功能，使用者只需描述記憶中的線索，即可不費吹灰之力地搜尋到曾在裝置上瀏覽過的任何文件；「即時字幕」功能，具備即時翻譯能力，可進行即時輔助字幕與字幕翻譯，不論是直播中的內容、或是已經預錄好的影片皆適用，且能將多達44種語言翻譯成英文。

另外華碩、宏碁也各自在全新的AI筆電中，導入自家獨創的AI功能。像是華碩獨家的AI應用程式StoryCube，以智慧、便捷且強大的數位資產管理方式，透過AI排序、編輯管理檔案。

法人表示，華碩、宏碁雙雙推出首款搭載高通晶片的AI筆電，只是開端，接下來即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），預料還會有更多新機出籠，AI PC大戰正式開打。（編輯：郭無患）1130521