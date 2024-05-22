AI PC供應鏈紅通通 宏碁股價飆漲停、華碩創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北22日電）AI PC來了，微軟號召宏碁、華碩共組「Copilot＋PC」生態圈，目標未來1年要賣出5000萬台AI PC。台灣PC供應鏈受相關消息激勵，宏碁22日盤中股價罕見飆上漲停53元，華碩盤中股價535元也創下2008年分家後新高。

微軟Build開發者大會21日登場，微軟在會中宣布聯手高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等3大晶片廠，以及宏碁、華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想、三星等6大電腦品牌，共組「Copilot＋PC」生態圈，全力推動AI PC，目標未來1年要賣出5000萬台AI PC。

第1波由高通打頭陣，推出Snapdragon X系列的AI PC晶片，「台灣雙A」宏碁（Acer）和華碩（Asus）積極響應。

華碩台北時間21日凌晨舉辦盛大的線上新品發表會，推出首款新世代AI筆電ASUS Vivobook S 15，搭載高通的Snapdragon X Elite處理器及AI引擎，NPU具備45TOPS（1TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作），總算力高達75TOPS。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宏碁也同步發出新聞稿，發表首款Copilot＋PC Swift 14，同樣搭載高通的Snapdragon X系列平台，並且支援微軟Windows 11多項次世代AI功能。

宏碁董事長陳俊聖先前就預告，隨著晶片、作業系統到位，下半年AI PC新品會一波接一波，宏碁每一波都會跟上。而華碩共同執行長許先越也看好2024年是「AI PC元年」，將從下半年開始陸續出貨，開啟PC市場全新成長週期，而且維持數年。（編輯：楊凱翔）1130522