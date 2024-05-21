三立獨家報導指柯文哲藍白合 民眾黨撤告不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）台灣民眾黨去年大選間指控三立新聞「藍白合」獨家報導內容不實，提告妨害名譽，由於民眾黨於偵查期間撤回告訴，北檢今天把三立電視股份有限公司負責人張榮華等人處分不起訴。

台北地檢署不起訴處分指出，三立新聞民國112年7月20日晚間新聞播出獨家報導，由負責撰稿的魏姓、林姓記者，引用1名聲音經變造人士的說法，並以「獨！柯與朱通電，和黃健庭見面談2024藍白合」為標題，並製作報導。

處分指出，魏姓、林姓記者撰寫、製作的報導內容，提及「勸退謝立功退選基隆，是幕僚層級可以處理的嗎？蔡壁如選台中，國民黨不推人，民眾黨還有第二個高層可以跟朱立倫、可以跟國民黨決策單位對話？」等語。

台灣民眾黨認為，張榮華、魏姓、林姓記者製作並發送的報導內容，足以毀損台灣民眾黨，以及當時參選總統的黨主席柯文哲名譽，因此提告張榮華等人涉犯妨害名譽罪。

時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊到台北地檢署按鈴提告時指出，三立新聞引用不明人士說法，企圖製造新聞話題，也未向民眾黨查證，已喪失媒體應有的公正。三立新聞則表示，播出的新聞內容有2名以上消息來源，依新聞專業求證並平衡報導，可受各界公評。

北檢指出，由於台灣民眾黨於今年2月16日偵查期間具狀撤回告訴，檢察官今天將張榮華等3人不起訴處分。 （編輯：方沛清）1130521