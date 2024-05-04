台中修繕84座公廁 揮別老舊髒濕難聞印象

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市環保局去年爭取環境部補助新台幣3142萬元經費，修繕84座老舊公廁，環保局今天表示，增設友善親子設施，揮別過去髒濕氣味難聞的印象。

環保局發布新聞稿指出，去年爭取環境部環管署補助經費3142萬元，由公園、文化中心、觀光風景區、圖書館及公所等公廁管理單位，修繕84座老舊公廁，設備全數汰舊換新。

環保局表示，修繕的老舊公廁中，有48座分別坐落於10處公園內，更新設備、加裝扶手等友善設施，讓公園公廁明亮又通風，考量公園使用族群及年齡層特性，其中8處公園設置親子廁間，讓親子可同時如廁，安心又方便。

平時到軍功公園散步的王姓夫妻說，以前設備較老舊且環境髒亂，改善後看起來乾淨明亮，且設有置物架，使用起來很方便，新增的親子廁所對孩童更有安全感，還提供給換尿布的架子，讓孩童及家長都能安心如廁。

到新都生態公園散步的許小姐表示，以前廁所較灰暗，現在相對明亮安全，廁間設有扶手，讓老人家使用更安全。

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中市環保局長陳宏益表示，市府從民國108年至112年積極爭取環管署補助公廁修繕經費逾1億3701萬元，優先改善市場、公園、觀光景點等420座民眾使用頻繁的列管老舊公廁。

陳宏益指出，今年度再爭取到1452萬元補助，市府也編列逾624萬元，至今年4月底各工程案均已開工施作，預計於8月前陸續完工，屆時可讓33座公園、市場及活動中心等公廁逆齡回春，翻轉公廁「髒、濕、臭」的刻板印象。（編輯：郭諭儒）1130504