菲律賓平民赴黃岩島水域 19艘中國船艦嚴陣以待

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船前進中國控制的黃岩島，發送物資給菲國漁民並宣示主權。菲方上午在黃岩島附近發現19艘中國船艦，傍晚時至少2艘中國海警船跟監菲船。

多個菲國民間團體組成「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，今天由5艘民用船舶率領100艘小型漁船，約200名志願者和100名漁民前往南海黃岩島（又稱民主礁）。

根據聯盟的聲明，這次行動主要目的是發送燃料與食物給在南海的菲律賓漁民、在菲國專屬經濟海域投放標有「西菲律賓海是我們的」（WPS, Atin Ito!）字樣的浮標，以及在黃岩島附近的菲律賓專屬經濟海域進行「和平與團結航行」以宣示主權。

「西菲律賓海」是菲國主張在南海擁有主權的區域。針對菲律賓民眾行動，中國外交部發言人汪文斌說，黃岩島是中國固有領土，若菲方侵犯中國領土主權和管轄權，「中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔」。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，海岸防衛隊並未參與菲律賓民間團體發起的這次活動，但會派出海巡艇確保平民志願者安全。

菲國海巡署表示，今天傍晚6時，海巡艇巴加凱號（BRP Bagacay）在三描禮士省（Zambales）西南方海域為其中4艘菲律賓漁船護航，發現舷號4108、4109的2艘中國海警船尾隨跟監。

菲國海岸防衛隊一架賽斯納（Cessna）飛機上午前往黃岩島周圍空域進行「海域意識飛行」，發現8艘中國海警船、10艘疑似中國海上民兵船和中國海軍曲靖艦（舷號668）集結在黃岩島附近。

菲國海岸防衛隊飛機偵察期間，中方4度以廣播宣示主權。

另外，中方在黃岩島東南入口處放置2道浮動屏障，現場還有一艘中國海警剛性充氣艇。（編輯：韋樞）1130515

菲律賓民間團體號召約200名志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日

菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島。菲國海岸防衛隊監控發現5艘中國海上民兵船停泊在黃岩島西南方。（菲律賓海岸防衛隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日