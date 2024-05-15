本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

菲律賓平民赴黃岩島水域 19艘中國船艦嚴陣以待

2024/5/15 21:42（5/15 22:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的南海黃岩島。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的南海黃岩島。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船前進中國控制的黃岩島，發送物資給菲國漁民並宣示主權。菲方上午在黃岩島附近發現19艘中國船艦，傍晚時至少2艘中國海警船跟監菲船。

多個菲國民間團體組成「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，今天由5艘民用船舶率領100艘小型漁船，約200名志願者和100名漁民前往南海黃岩島（又稱民主礁）。

根據聯盟的聲明，這次行動主要目的是發送燃料與食物給在南海的菲律賓漁民、在菲國專屬經濟海域投放標有「西菲律賓海是我們的」（WPS, Atin Ito!）字樣的浮標，以及在黃岩島附近的菲律賓專屬經濟海域進行「和平與團結航行」以宣示主權。

「西菲律賓海」是菲國主張在南海擁有主權的區域。針對菲律賓民眾行動，中國外交部發言人汪文斌說，黃岩島是中國固有領土，若菲方侵犯中國領土主權和管轄權，「中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔」。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，海岸防衛隊並未參與菲律賓民間團體發起的這次活動，但會派出海巡艇確保平民志願者安全。

菲國海巡署表示，今天傍晚6時，海巡艇巴加凱號（BRP Bagacay）在三描禮士省（Zambales）西南方海域為其中4艘菲律賓漁船護航，發現舷號4108、4109的2艘中國海警船尾隨跟監。

菲國海岸防衛隊一架賽斯納（Cessna）飛機上午前往黃岩島周圍空域進行「海域意識飛行」，發現8艘中國海警船、10艘疑似中國海上民兵船和中國海軍曲靖艦（舷號668）集結在黃岩島附近。

菲國海岸防衛隊飛機偵察期間，中方4度以廣播宣示主權。

另外，中方在黃岩島東南入口處放置2道浮動屏障，現場還有一艘中國海警剛性充氣艇。（編輯：韋樞）1130515

菲律賓民間團體號召約200名志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
菲律賓民間團體號召約200名志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島。菲國海岸防衛隊監控發現5艘中國海上民兵船停泊在黃岩島西南方。（菲律賓海岸防衛隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島。菲國海岸防衛隊監控發現5艘中國海上民兵船停泊在黃岩島西南方。（菲律賓海岸防衛隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島，發送物資給菲國漁民並宣示主權。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
菲律賓民間團體號召志願者和百艘漁船15日前進中國控制的黃岩島，發送物資給菲國漁民並宣示主權。（「這是我們的」聯盟提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年5月15日
#中國
#菲律賓
#漁船
#汪文斌
#黃岩島
#中國海警船
汪文斌
南海情勢緊張 菲漁船前進中國控制黃岩島水域袁克勤返中國奔喪遭拘留指控違反間諜法 法院判6年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：