南海情勢緊張 菲漁船前進中國控制黃岩島水域

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（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）菲律賓平民今天搭乘漁船駛向南海由中國控制的珊瑚礁黃岩島，向菲律賓漁民分發物資，並伸張他們對這個爭議水域的主權。

對於菲律賓的做法，中國外交部發言人汪文斌說，黃岩島是中國固有領土，如果菲律賓侵犯中國領土主權和管轄權，中國將依法維權及反制，相關責任和後果完全由菲律賓承擔。

法新社報導，在這次前往黃岩島（Scarborough Shoal）附近海域行程的兩週前，中國海警船向黃岩島水域的兩艘菲律賓政府船隻發射水炮，這是兩國之間最新一起海上事件。

5艘商業漁船上的大約200人揮舞小小的菲律賓國旗，高喊「菲律賓是我們的，中國滾出去！」，這些漁船在一些有舷外托架小船護送下於上午駛出北部港口。

幾個小時以後，1艘菲律賓海岸警衛隊船在公海與船隊會合，船隊向菲律賓漁民分發食物和燃料，並投放10幾個標有「WPS是我們的」的橙色浮標。

WPS是西菲律賓海（West Philippine Sea）第1個字母縮寫，是馬尼拉對菲律賓以西南海水域的稱呼。

隨後，船隊發表聲明表示，將「繼續第2階段航行，目標是到達黃岩島附近，向這個區域的菲律賓漁民分發新一輪的物資」。

馬尼拉的菲律賓海岸警衛隊說，正部署更多船隻護送船隊。

船隊發言人透過通訊軟體告訴媒體，船隊向漁民分發援助物資的地方「沒有中國船隻」。

他拒絕透露這一階段航行的確切位置，只是說這些船「離黃岩島還很遠」。

船隊表示，收到通報，知悉黃岩島附近有「大量」中國船隻。

黃岩島在菲律賓被稱為Panatag，自2012年北京從馬尼拉奪取黃岩島以來，一直是一個潛在的衝突熱點。

中國對幾乎整個南海水域聲稱擁有主權，拒絕菲律賓和其他國家的主權主張，無視國際社會關於中國主權主張沒有法律依據的裁決。

路透社報導，菲律賓已派出3艘海岸警衛隊船隻，確保駛往黃岩島的平民船隊安全。馬尼拉和北京在黃岩島激烈對峙。

主辦單位說，這次為期3天的任務是分發補給品給停泊在有爭議的黃岩島漁民，任務由一個名為「這是我們的」（Atin Ito）策劃和5艘商業漁船主導。約有100艘小型漁船也將加入最初的部分行程。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）告訴媒體告訴記者，海岸警衛隊不是今天啟航民間任務的一部分，但將為平民志願者提供安全保障。他說，還部署1架菲律賓海岸防衛隊飛機監視黃岩島的情況。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130515