菲律賓控中國疑在南海填海造陸 距菲領土僅71海里

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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓海岸防衛隊官員今天說，北京疑在南海仙賓礁傾倒碎珊瑚填海造島，距菲律賓巴拉旺省僅71海里，令人憂心。菲方計劃部署大型海巡艦監控，防止中國繼續填海造陸活動。

菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天召開記者會表示，菲方自4月16日在仙賓礁（Sabina Shoal）部署多功能巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）至今，已經28天，「這是海岸防衛隊船隻在西菲律賓海部署時間最長的一次」。

塔瑞耶拉說，菲國海巡署指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）決定在仙賓礁部署海巡艦艇原因之一是大量中國船隻的出現，「早在4月中旬，我們就在該地區監測到30多艘中國民兵船。我們也注意到，有中國科研船在艾斯柯達礁（Escoda Shoal，即仙賓礁）活動」。

菲律賓海岸防衛隊官員13日說，菲方4月18日在仙賓礁附近發現12處被傾倒的死珊瑚或珊瑚碎石，疑為中國在該處填海造陸。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年5月13日

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

馬尼拉當局於3月下旬邀請菲律賓大學專家赴南海中業島附近的鐵線礁（Sandy Cay）進行海洋生態調查，並於5月初發表調查報告，指控北京疑在鐵線礁填海造島。

塔瑞耶拉說，考慮到學者在鐵線礁的調查結果，「我們懷疑中方正在艾斯柯達礁進行同樣的填海活動」。

他指出，5月7日至今，菲方在仙賓礁監控到3艘中國海上科研船、4艘中國海警船、34艘海上民兵船和6艘中國海軍艦艇，並發現12處被傾倒的死珊瑚或珊瑚碎石，「這是我們的發現中最令人擔憂的部分」。

中央社記者詢問，若北京在仙賓礁填海造陸，對菲方會造成什麼威脅。

塔瑞耶拉說，仙賓礁距巴拉旺省（Palawan）非常近，而且是海岸防衛隊與菲律賓海軍赴仁愛暗沙補給的會合點。仁愛暗沙位於美濟礁和仙賓礁之間，而中國已經在美濟礁建立海軍基地，「想像一下，如果中國成功填海造陸，把它變成另一個海軍基地，菲律賓武裝部隊和海岸防衛隊將很難執行補給任務」。

他指出，屆時仁愛暗沙將被2個中國海軍基地包圍。因此，菲律賓海岸防衛隊必須確保中國無法在仙賓礁成功填海造島。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

塔瑞耶拉說，菲律賓海岸防衛隊將在仙賓礁部署大型海巡艦，防止可能的填海造陸活動，並與菲律賓大學專家合作，「我們需要海洋科學家記錄中國海警和海上民兵活動，並將他們蒐集的科學證據提交給司法部和外交部，以便（菲律賓）政府採取法律和外交行動」。（編輯：周永捷）1130513

（中央社製圖）