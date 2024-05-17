南海情勢緊張 菲律賓向日本添購5艘海防巡邏船

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（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）菲律賓於南海面臨中國越來越龐大的壓力之際，馬尼拉當局今天表示，已同意向日本購買5艘海岸防衛隊巡邏船，總價超過4億美元（約新台幣130億元）。

菲律賓外交部透過聲明指出，日本會向菲律賓提供643億8000萬日圓（約新台幣130億元）借款，以添購5艘全長97公尺的多功能巡邏船，並用於所需支援設施的發展。

聲明中寫道：「這將有助於菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）提升海上行動能力，特別是因應跨國犯罪。」

法新社報導，日本是向菲律賓提供海外發展援助的主要國家。

菲律賓海岸防衛隊目前擁有2艘97公尺長的巡邏船作為艦隊一部分，但被認為不足以在這個領土廣闊的群島國家周圍水域巡邏。

近幾個月來，菲律賓海岸防衛隊船隻於南海有爭議的島礁周邊與中國海警船發生多起衝突，北京當局聲稱擁有幾乎整個南海的主權。

中國海警船也向菲律賓海岸防衛隊船隻發射高壓水柱，最近一次事件發生於4月30日中國控制的黃岩島附近。

日本在第二次世界大戰期間入侵並占領菲律賓，但戰後兩國因為貿易和投資，還有近年為了對抗中國在區域內的獨斷行徑，菲律賓與日本的關係變得更加密切。

作為強化安全合作的一環，日菲兩國正磋商一項防務協定，將允許雙方在彼此領土部署軍隊。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130517