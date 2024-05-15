檢察官庭內脫法袍要休息 法務部：東檢立案行政調查

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（中央社記者劉世怡台北15日電）1名檢察官開庭時脫下法袍要休息，引起法官錯愕。法務部長蔡清祥表示，台東地檢署檢察長已與他說明，東檢也立案調查中，有關行政部分會依法處理。

蔡清祥今天於媒體茶敘前，接受媒體聯訪，做出上述表示。

台東地方法院4月10日審理洗錢防制法案，檢察官羅佾德在中午12時15分時起身脫法袍，聲稱「我等一下還有事」、「12點之後檢察官是沒有義務繼續開庭的」、「只是想要在12點到1點半之間獲得正常的休息」。

審判長當場錯愕地發出「蛤？」的聲音，接著說「可是還沒結束，我們還要再等一下。」並問12時離開的依據為何？羅佾德提出高檢署及所屬各級檢察署勤務管理要點、台東地檢署彈性上班實施要點來解釋，但審判長隨即問他「地檢署的彈性上班實施要點可以拘束法院的開庭時間？」

台東地檢署主任檢察官廖榮寬今天出面說明，他表示，當天檢察官身體不舒服，原想利用中午時間到醫院看診後稍做休息，接著下午再開庭，沒想到開庭間超乎預料，才會有脫下法袍想離開的動作。

廖榮寬說，檢察官採責任制，公務檢察官執行公訴時本來就有全程的義務，「在法庭脫法袍極罕見，地檢署已啟動行政調查，釐清真相」。（編輯：張銘坤）1130515