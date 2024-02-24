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台東2歲女童陳屍水池疑點多 檢方將解剖釐清

2024/2/24 17:30（2/24 17:56 更新）
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台東縣2歲失聯女童遺體23日晚間在距離住家約300公尺處的露營區水池被發現，全案疑點重重有待釐清。女童母親24日受訪指出，從女兒住處到水池有300公尺距離，必須經過一片釋迦園，不可能獨自跑去，應該是有人帶過去的。中央社記者盧太城台東攝 113年2月24日
台東縣2歲失聯女童遺體23日晚間在距離住家約300公尺處的露營區水池被發現，全案疑點重重有待釐清。女童母親24日受訪指出，從女兒住處到水池有300公尺距離，必須經過一片釋迦園，不可能獨自跑去，應該是有人帶過去的。中央社記者盧太城台東攝 113年2月24日
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣卑南鄉失蹤的2歲李姓女童，昨晚在住家附近水池尋獲遺體，檢察官今天下午相驗，包括是否生前溺水以及小女童如何獨自走到水池等疑點，須進一步解剖釐清。

台東陳姓女子21日在臉書以代人PO文名義協尋，指述女童真名，皮膚黑黑、眼睛大大的，請台東或初鹿民眾，有看到盡快聯絡，文中並附上女童照片。貼文引起網友關心分享，留言逾萬則，引起外界關注。

昨晚女童遺體在距離住家約300公尺處的露營區水池被發現，台東地檢署檢察官今天下午相驗，同時約談女童的父母親和同住的阿公，以及發現遺體的露營區鄭姓負責人。

女童阿公接受中央社記者訪問表示，20日下午還看到孫女在家裡玩，晚上就沒看到，當時以為孫女隨著她爸爸去工地，因此不以為意，隔天21日發現孫女沒有去工地而是失蹤，他趕緊叫兒子和社工去報案。

露營區鄭姓負責人說，昨天傍晚到水池看鵝是否有被狗咬，見池中有白白的東西，以為是被狗咬死的鵝，後來發現池邊有小孩的鞋子，想起中午村長有帶人到水池找失蹤女童，於是他上前仔細看，發現是女童仰躺在水面，嘴巴和雙手張開、身體浮腫，趕緊通報村長和女童阿公，隨後警方也到場。

女童母親指出，從女兒住處到水池有300公尺，必須經過一片釋迦園，不可能會獨自跑到水池，應該是有人帶過去的。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，地檢署22日接獲台東縣警察局台東分局通報，台東縣卑南鄉某村李姓女童於20日晚間失蹤，立即指派檢察官偵辦，並組成專案小組調閱周邊監視器及擴大搜尋範圍，昨晚6時許，在女童住處附近露營區水池內尋獲女童遺體。

廖榮寬表示，經檢察官相驗，女童沒有明顯外傷，但有包括是否生前溺水，女童如何到水池等諸多疑點，檢察官將安排解剖。（編輯：郭諭儒）1130224

台東縣卑南鄉失聯2歲李姓女童遺體23日晚間在住家附近水池被發現，台東地檢署檢察官（中）24日下午相驗，全案包括是否生前溺水、女童如何獨自走到水池等疑點都有待釐清。中央社記者盧太城台東攝 113年2月24日
台東縣卑南鄉失聯2歲李姓女童遺體23日晚間在住家附近水池被發現，台東地檢署檢察官（中）24日下午相驗，全案包括是否生前溺水、女童如何獨自走到水池等疑點都有待釐清。中央社記者盧太城台東攝 113年2月24日
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