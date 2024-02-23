台東2歲女童失蹤3天尋獲遺體 相驗釐清死因

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東縣卑南鄉失蹤3天的2歲李姓女童，今晚住家附近水池浮出遺體，警方已打撈上岸，將報請檢察官相驗，釐清死因。

台東臉書及LINE等社團近日瘋傳卑南鄉初鹿村年約3歲李姓女童失蹤，請大家協尋。今晚尋獲女童，但已不幸陳屍在住家附近露營區水池。台東縣警察局台東分局專案人員今晚接受中央社記者電訪表示，已找到女童屍體，目前由偵查隊調查中。

附近鄰居表示，李姓女童父母親分居，目前由父親帶，20日深夜女童失蹤。21日上午陳姓女子在臉書貼文，指述女童真名，皮膚黑黑、眼睛大大的，請台東或初鹿的民眾有看到盡快聯絡，文中附上女童照片，引起各界關注，同時警方也接獲家屬報案。

台東地檢署指揮台東縣警察局和台東縣政府社會處人員組專案偵辦，調閱周邊監視器與擴大搜尋範圍，協同村長與協勤民力多次協尋女童行蹤，均無所獲。

今天晚上有民眾發現距離女童住家不遠處的露營區水池，浮出女童遺體，警方獲報後已將屍體打撈上岸。警方表示，將報請檢察官相驗釐清死因。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，女童屍體已浮腫，要進一步相驗才能釐清是否生前落水及死因。（編輯：郭諭儒）1130223