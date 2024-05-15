通緝犯開車連續拒檢衝撞警車 南警槍擊車輪後逮人

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）因竊盜及毒品案遭通緝楊姓女子，昨天在台南永康區駕車連續拒絕接受警方攔查，並企圖衝撞警用機車，員警開槍擊中車輛左後輪，楊女仍加速逃逸，最後擦撞2機車並自撞民宅門柱後被逮。

台南市警察局永康分局副分局長張翊雋今天接受媒體聯訪表示，永康派出所2名員警昨天下午巡邏經過永康區中山北路與永明街口時，發現一部自小客車懸掛逾期檢驗註銷車牌上前攔查，駕駛卻拒絕停車受檢，駕車逃逸，員警隨即通報實施攔截圍捕，並持續尾隨伺機攔查。

張翊雋表示，員警在永二街與高速二街口再度攔停自小客車時，駕駛有衝撞員警機車行為，員警為避免自身遭受危害並波及用路人安全，朝自小客車左後輪開槍射擊1發制止，但車輛仍加速逃逸。

他說，自小客車途中於中華二路266巷擦撞2輛機車，造成2名民眾受輕傷，最後於勝學路巷弄內自撞民宅門柱，員警破窗後將駕駛拉出，當場逮捕，並在車內起獲第二級毒品安非他命、第三級毒品喵喵，以及毒品吸食器等證物。

張翊雋表示，經查車輛駕駛楊女為竊盜及毒品通緝犯，逃逸時沿途違反交通安全規則，並衝撞民眾及員警車輛，員警若不及時阻止，恐造成後續更多傷害，全案偵訊後依妨害公務、肇事逃逸及違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢偵辦。（編輯：陳仁華）1130515