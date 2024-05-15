孩子愛頂嘴是因父母太囉嗦？別在情緒下教養兒女【書摘】

（中央社網站）孩子明明說這個點心他不吃了，卻在媽媽把點心吃完時大哭大鬧，拿別的點心給他也不行，硬是哭個沒完。你也遇過這種情況嗎？或者，你家也有個說什麼都愛頂嘴的孩子嗎？親職教育專家分析，這些行為背後反映孩子的內心感受，有時候是刻意想引人注意，有時候是父母不自覺的囉嗦，激怒了孩子。該怎麼面對孩子的情緒反應呢？

親子教養專家陳子蘭長期在各地推廣家庭溝通、經營之道，她認同多年前從理科出版社社長王國和身上學到「孩子應該這樣教」的「四夠教養法」：愛夠、玩夠、情境夠、做事夠；相信行為的背後來自內心感受，感受好行為表現就好。如果孩子出現偏差行為，父母需先關注孩子的內心，是否某些內心需求沒得到滿足，變成以自我為中心的性格或所謂的攻擊行為。她把實務上接觸到、常讓家長頭痛的教養問題整理出版新書《四夠教養法》，鼓勵爸媽不要「過度教養」。中央社取得授權與您分享部分內容：

父母有情緒不調教小孩 孩子有情緒父母不說教

常有父母來諮詢時說：「孩子好會頂嘴！」其實孩子頂嘴的行為所呈現的背後問題，有可能是因為父母不自覺的囉唆、嘮叨或過度的說教，把孩子也給激怒了，情緒衝動下自然就是做出頂嘴的反應。然而，當父母看到孩子態度不好又頂嘴，父母更生氣之下說的話更難聽，就是一種惡性循環。

諮詢時，我總提醒當父母在情緒下大聲吼小孩的時候，孩子會本能的自我防衛的消極攻擊，根本沒在聽父母正在為什麼而罵，只聽到父母罵人的口氣，看到父母生氣的表情，內心解讀就是：「媽媽真的很愛生氣！」想要保護自己，心裡想的是如何避免被罵，或趕快離開現場，而根本沒有在聽父母到底在說什麼。

有位媽媽問我，不是應該要求小孩不可以亂發脾氣嗎？沒錯，但不是在情緒下說，而是要在兩人情緒都好的狀態下，跟孩子聊聊如何正確表達情緒這回事，如：說出自己心中的所想所感，鼓勵孩子說出情緒的感受，如：「我很生氣。」接納孩子的情緒，也是一種對情緒的支持與理解，而非生氣的要求孩子不可以生氣。

有位媽媽很生氣的說，「晚餐都已經煮好，孩子卻吵著說：『我要吃麵。』跟他說家裡沒有麵，今晚只能吃飯，小孩子就哭著一直說：『我不要吃飯啦！』我真的氣到直接罵他，『不吃就別吃！』每次都這樣為了吃飯，搞到氣氛都差了。」

遇到這樣的問題時，先了解孩子的情緒背後，有時也可能是「借題發揮」，不一定是跟你生氣吃飯或吃麵的問題，而是假借這個問題來發洩情緒，也許是反應這段時間的需求不滿足，可能是故意引起注意的行為，媽媽如果太認真地跟孩子解釋，最後一定會生氣。孩子的情緒是短暫的，有時只是隨性的反應「我不要吃飯」「我想吃麵」，尤其是吵家裡目前沒有的東西，那媽媽就要注意，切記！不需要再針對問題回答。

另一位媽媽也說，有時孩子真是這樣啊！明明自己說點心不吃了，我一口把點心吃完，他想到又跑來問我，「點心呢？」我跟他說媽媽吃完了，他就開始大哭：「我還要！我還要！」要另外拿別的給他也不行，就吵著「我要剛剛的那一個」，我說「剛才那一個已經被我吃完了」，就這樣一直哭……原來是想引起注意的討愛行為啊！媽媽說：早知道，我就不要跟孩子太認真！

練習正確的對話方式

孩子：「我不要吃飯，我想要吃麵。」

媽媽：「你想吃麵嗎？OK，沒問題。」（口氣要輕鬆愉悅）—表示接納

「媽媽跟你一樣也想吃麵耶。」「我們下一餐來煮麵喔。」—同理心

「我們一起去買麵，我們一起來煮麵，你想吃什麼口味的呢？你想吃那一種麵呢？寬麵還細麵，陽春麵、烏龍麵還義大利麵呢？」—轉移注意力

重點是跟孩子聊天，聊天就有愛，有愛的感覺情緒就會放鬆，有愛就容易配合；唱反調，故意說反話，都是負面情緒下想引起注意的行為。（書摘由如何出版授權，經中央社節錄；編輯：楊婕）