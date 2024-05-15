T1聯盟公布人氣王 雲豹卡森斯榮登寶座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北15日電）台灣職籃T1聯盟今天公布年度人氣球星，由前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）以1597票之差票擠下特攻球星阿巴西，榮登人氣王寶座，卡森斯表示真心感謝球迷的支持。

前美國職籃NBA球星卡森斯於今年1月19日正式加盟台啤永豐雲豹，隨即掀起一波「表弟風潮」，並以強勢表現榮膺1月最佳外援，雖然中間一度離台，不過他在4月重返台灣，上週更領軍雲豹挺進T1聯盟總冠軍賽，瞄準隊史首座冠軍。

卡森斯場上球風強悍，場下卻相當親民，面對球迷合照來者不拒，甚至會主動詢問小球迷是否需要合照，形成強烈對比，也讓他在本季T1聯盟人氣王票選以6421張票登頂，擊敗新北中信特攻阿巴西、台北台新戰神林秉聖、高雄全家海神胡瓏貿及隊友高錦瑋等人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卡森斯透過雲豹球團表示，很高興能夠在台灣展現自己的球技，同時為球迷帶來歡樂，「真心地感謝球迷們的支持。」他指出，永遠不會忘記每次比賽與球迷開心的交流互動，因此每次上場都想繳出最好表現。

總冠軍賽確定對決新成軍的戰神，卡森斯強調，絕對全力以赴為總冠軍賽拚戰，也會拿出好的表現回饋球迷，「我們的比賽非常精彩，不僅打出高水準內容，團隊配合也很棒，請大家進場為雲豹加油。」（編輯：龍柏安）1130515