雙20仍無法率T1雲豹取勝 卡森斯鼓勵隊友

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（中央社記者陳容琛桃園21日電）回歸台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹，前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今天繳出21分、20籃板，球隊仍以79比91不敵台北戰神。他自認還在尋找狀態，並持續鼓勵隊友。

卡森斯今年1月披上台啤永豐雲豹戰袍，當時只打4場T1比賽即離隊，近期重新回歸雲豹的他，在昨天迎來返台後首戰，攻下全隊最高25分，率隊以101比96擊敗台北台新戰神。

雲豹今天持續在主場桃園巨蛋面對戰神，結果卻大不相同，即便卡森斯仍舊繳出不俗的數據，攻下「雙20」21分、20籃板，但命中率卻不甚理想，最後雲豹以12分之差敗給戰神，本週確定無法登頂T1龍頭寶座。

已經近2個月沒有打5對5的比賽，又得面臨「背靠背」的賽程，卡森斯認為確實比較困難，並自評沒有達到預期，仍在適應球場上的節奏，「沒有得很多分，就更努力得分」。不過，他透露隊友都很努力，因此持續給予鼓勵。

此役戰神後衛丁聖儒打出生涯代表作，狂轟全場最高26分，另有6助攻、3抄截，而且僅發生1次失誤，總教練許皓程大力稱讚，出身桃園的丁聖儒打出桃園人的驕傲，「今天打得非常棒」。

戰神成軍首季就挺進T1季後賽，許皓程透露，依舊照著平常計畫進行，期望將這樣的強度及專注度帶進季後賽。

丁聖儒表示，就算已經確定晉級，但仍不能鬆懈，身為職業球員，必須隨時做好準備。（編輯：管中維）1130421