T1卡森斯帶妻小來台拚冠 讚台灣球迷很友善

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（中央社記者黃巧雯桃園18日電）前NBA球星卡森斯再度披上職籃T1桃園台啤永豐雲豹戰袍，直指冠軍盃。他今天說，台灣球迷很友善，想要在這樣環境打球，而他這次還帶妻子和兒子來台，盼讓兒子體驗不同文化。

前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今年1月加入雲豹，當時只打4場T1比賽就離隊，這次再度回歸，昨天剛抵台的他，今天隨即加入球隊練球，備戰最後3場例行賽，包括4月20日在主場桃園巨蛋迎戰台北戰神，後續將打完所有季後賽賽程。

卡森斯接受媒體聯訪時表示，這次來台和上次一樣很期待，但目前仍嘗試融入球隊，目標幫助球隊贏得總冠軍。

儘管卡森斯還在與球隊磨合，但隊友高錦瑋、蔣淯安都認為，卡森斯狀況很不錯，而蔣淯安更是讚賞，「卡森斯一樣熱情，沒有球星的架子。」

談到促使卡森斯與雲豹再續前緣的關鍵，球隊營運長顏行書表示，卡森斯喜歡台灣球迷、環境，薪資倒是其次，而球團目前也已著手與卡森斯洽談下賽季合約。

卡森斯表示，台灣球迷感覺比較友善，不會像美國比球迷比較針對性、會選邊站，「有了上次經驗，覺得這邊的人享受看比賽感覺，氛圍比較輕鬆，球員誰不想在輕鬆、友善情況下打球。」

睽違2個多月再度登台，卡森斯身邊還多了妻子和2個兒子，一家人在球團安排下，入住位於台北市大直的飯店。

卡森斯透露，這次是兒子首度出國，身為父親的他，希望能趁兒子還小的時候，帶他們到處走走，體驗不同文化。（編輯：吳協昌）1130418