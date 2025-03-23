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TPBL蔣淯安被奪權出場 夢想家克服15分落後逆轉勝

2025/3/23 20:08（3/23 21:46 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家23日克服決勝節最多15分落後，靠著洋將貝奇（Beau Beech）（中）挺身而出，包括讀秒階段飆進三分球，率隊以110比105擊敗新竹御嵿攻城獅。（TPBL提供）中央社社記者黃巧雯傳真 114年3月23日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家23日克服決勝節最多15分落後，靠著洋將貝奇（Beau Beech）（中）挺身而出，包括讀秒階段飆進三分球，率隊以110比105擊敗新竹御嵿攻城獅。（TPBL提供）中央社社記者黃巧雯傳真 114年3月23日
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家今天迎戰新竹御嵿攻城獅，決勝節爆發衝突，儘管蔣淯安被奪權出場，在末節最多落後15分情況下，靠著貝奇關鍵三分球，夢想家以110比105獲勝。

暫居聯盟第2的夢想家今天在主場台中洲際迷你蛋與墊底的攻城獅交手，夢想家上半場靠著洋將貝奇（Beau Beech）獨攬16分，以55比51領先。

夢想家第3節一度取得13分領先，攻城獅第3節前6.5分鐘進攻當機、僅得5分，隨後靠著蔡宸綱、盧冠軒在外線輪番開火，追成2分差。

決勝節剩10分31秒時，夢想家洋將貝奇與攻城獅的蔡宸綱爭搶球時發生衝突，貝奇倒地時一度壓到對方，起身伸手還拉了蔡宸綱，蔡宸綱隨即向貝奇揮拳，所幸衝突未擴大，兩人各自領到違反運動精神犯規。

不過，原本待在板凳席的夢想家主控蔣淯安因進入場內勸架，被判奪權出場。

攻城獅隨後靠著盧冠軒連續得分，一度幫助球隊逆轉比分，但卻在還剩7分28秒快攻上籃時，為閃避倒地的蔡宸綱而傷到腳，隨即被用擔架抬出場就醫。

夢想家決勝節最多落後15分，靠著貝奇從外圍展開攻勢，包括倒數7秒命中三分，奠定勝基，加上高柏鎧重新回到場上坐鎮禁區，聯手幫助球隊逆轉拿下勝利。

夢想家今天3名球員得分20分以上，貝奇攻下全隊最高28分，林俊吉25分次之，霍爾曼（Aric Holman）獲得21分，將球隊連勝場次推進至3場。

攻城獅不僅輸球，還傷了盧冠軒，盧冠軒右踝骨折，初步評估至少需休養12週以上，本賽季確定報銷。球團賽後發聲明表示，對此嚴重傷勢的發生感到痛心，嚴正呼籲聯盟與夢想家球團，重視場上球員安全，避免此類遺憾事件再度發生。

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另一場在新莊體育館賽事，新北國王主場出戰桃園台啤永豐雲豹，而雲豹日前網羅前法國男籃國家隊前鋒圖霸（Axel Toupane），也在今天首度亮相，首戰12投7中、拿下17分。

國王靠著林書豪飆進7顆三分球、拿下個人本季新高36分，外加7助攻，率隊以108比97擊退雲豹，收下3連勝。（編輯：張雅淨）1140323

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