TPBL曼尼高繳本季首次大三元 國王送戰神5連敗

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（中央社記者黎建忠台北22日電）暫居TPBL龍頭寶座的新北國王，今天迎戰台北台新戰神，再度展現強大的團隊能力，靠著5人得分達雙位數，其中曼尼高繳出15分、12籃板、10助攻的大三元，終場以114比87送戰神5連敗。

國王首節就打出氣勢，靠著沃許本（Jason Colin Washburn）獨得9分帶領下，取得24比15的領先，反觀戰神三分球10投僅1中，得分效率太差，讓國王逐漸拉開比數，半場結束就以53比38領先。

易籃後戰神命中率稍有起色，第3節尾聲一度追到只剩下8分落後，但國為隨即回敬一波12比6的攻勢，前3節結束又將差距擴大到14分。

第4節開局國王靠著一波15比2的攻勢，在終場前7分鐘就取得超過20分以上的優勢，提前替比賽奠定勝基。

國王團隊命中率高達53.5%，藉由出色的防守打出轉換快攻，不論是禁區得分70分、快攻得分26分，都遙遙領先戰神。

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曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.）僅替補出賽27分鐘，就繳出本季首次大三元成績單，他賽後受訪時表示，「主要還是幫助球隊獲勝這才是目標，球隊裡頭有很多可以在場上作決策的隊友，所以能幫助我很多。」

曼尼高強調，球季還很長，未來就是要保持球隊的穩定性，尤其是籃板的部分，球隊應該已經連續3場被對手抓了超過20個進攻籃板，這點還需要持續改進。（編輯：陳政偉）1140322