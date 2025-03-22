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TPBL蔣淯安、高柏鎧1攻1守 夢想家輕取海神

2025/3/22 17:21（3/22 17:36 更新）
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TPBL台灣職業籃球大聯盟福爾摩沙夢想家隊22日迎戰高雄全家海神隊，夢想家靠著傷後復出的蔣淯安（右）攻下27分，並有效串聯隊友，如願收下近期2連勝。（福爾摩沙夢想家提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月22日
TPBL台灣職業籃球大聯盟福爾摩沙夢想家隊22日迎戰高雄全家海神隊，夢想家靠著傷後復出的蔣淯安（右）攻下27分，並有效串聯隊友，如願收下近期2連勝。（福爾摩沙夢想家提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月22日
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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家今天迎戰高雄全家海神，靠著蔣淯安攻下27分、高柏鎧送出破聯盟紀錄的8記阻攻，終場以101比87輕取海神，拿下2連勝。

夢想家自從蔣淯安傷癒歸隊後，就開始主打3後衛的陣容，收到相當不錯的效果。

今天面對海神，首節蔣淯安、林俊吉和替補的吳家駿合力攻下13分，並且有效串聯全隊攻勢；反觀海神首節團隊26投4中，其中三分球12次出手全都落空，單節僅10分進帳。

一路落後的海神，雖然力圖追分，但團隊命中率差，全場僅34.4%，只能看著夢想家留下勝利。

蔣淯安賽後接受轉播單位訪問時表示，先發陣容主打雙後衛，進攻的發起點就比較多，也比較不會侷限從哪裡打起，「當然，不論是跟林俊吉或者吳家駿搭檔，都還有很多地方要修正」。

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蔣淯安強調：「我們3後衛沒有刻意規定誰打1、2號，就是持球誰就帶過半場開始組織；今天能贏球，也是靠著高柏鎧在禁區幫忙掃蕩，有他在防守就會覺得很安心。」

吳家駿最終攻下本季個人新高的18分，高柏鎧11分、16籃板，並送出破聯盟紀錄的單場8記火鍋；海神以邱子軒的23分最高。（編輯：管中維）1140322

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高柏鎧
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