TPBL蔣淯安25分、高柏鍇關鍵補籃 夢想家勝戰神

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（中央社記者黎建忠台北16日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天在主場背靠背出戰，迎接來訪的台北台新戰神，靠著後衛蔣淯安攻下全場最高的25分，加上高柏鍇終場前2秒的關鍵補籃，驚險以97比95獲勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家昨天在主場以75比98敗給新北中信特攻，今天接連出賽，夢想家表現不受影響，首節以22比19、半場結束仍以48比43領先戰神。

下半場戰況進入白熱化，一路落後的戰神始終緊咬比分沒被擴大，第4節剩下6分50秒，靠洋將莫爾曼（Adrien Moerman）上籃得手，追成79比79平手。

終場前14秒，戰神靠著洋將米勒（Malcolm Miller）三分球破網又戰成95比95平手，夢想家暫停過後部署進攻，蔣淯安中距離跳投沒進，但籃下由高柏鍇（Brandon Gilbeck）直接補進，拿下寶貴的2分；戰神暫停過後，由莫爾曼三分線外出手未果，讓夢想家留下勝利。

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因為受傷的關係，本季只替夢想家打5場比賽的蔣淯安，攻下25分、4助攻。賽後他接受轉播單位訪問時表示，現在感覺非常棒，尤其今天又贏球，「不過一開始我太想要配合團隊的系統，導致有些猶豫不決，後來教練要我盡量做自己，保持原有的進攻侵略性」。

蔣淯安強調：「今天很多處理球的細節還是不夠好，才會讓比賽打得這麼緊張，接下來還要多加強和隊友之間的聯繫及默契。」（編輯：管中維）1140316