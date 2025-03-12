TPBL攻城獅替補貢獻59分 擊退雲豹終止3連敗

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（中央社記者黎建忠台北12日電）TPBL新竹御嵿攻城獅今天迎戰來訪的雲豹，儘管2隊外線命中率都相當慘澹，但攻城獅靠著板凳球員貢獻59分，其中洋將克拉28分、8籃板進帳，終場仍以94比77獲勝，終止3連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹，控球後衛高錦瑋今天因傷缺陣，雲豹少他攻守節奏都大亂，上半場就出現15次失誤，全場也有25次失誤，且全場只有16次助攻，球員幾乎都流於單打獨鬥。

首節開打2隊外線命中率都相當低迷，攻城獅單節三分球9投僅1中，不過靠著對手失誤打出防守反擊提高2分球命中率，仍以24比19領先，半場結束也繼續擴大為55比37的優勢。

易籃再戰，雲豹雖一度將差距縮小到11分，但無奈關鍵時刻就會發生失誤，加上無法提升三分球命中率，最終只能吞下敗仗，讓主場的攻城獅終止3連敗。

攻城獅靠著對手失誤拿到18分，除了替補出發的克拉（Earl Clark）攻下全隊最高分外，努利（Landers Nolley）也有20分進帳，但團隊三分球40投9中，命中率僅22.5%。

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同樣替補出賽攻下12分、送出5助攻的後衛李漢昇，在接受轉播單位訪問時表示，上場沒想說要強調自己的數據，幫助球隊贏球才是唯一的目標。

李漢昇在比賽中曾多次防守對位雲豹的得分之鑰克羅馬（Kromah Lasannah V），他笑說：「可能一開始守過1、2次，教練覺得還不錯，後面就叫我跟著，很感謝教練信任我的防守。」（編輯：李淑華）1140312