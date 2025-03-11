加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL
首頁 / 運動

配合男籃國家隊及亞冠賽 TPBL調整4場例行賽程

2025/3/11 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）因應亞洲盃男籃資格賽外卡賽以及亞洲籃球冠軍聯賽，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天宣布將調整4場例行賽時間，讓聯盟所屬球員都能無後顧之憂拚戰。

TPBL今天發出公告，為全力支持台灣男籃征戰2025年亞洲盃籃球賽資格賽第2輪外卡賽，以及台灣球隊參與BCL Asia（亞洲籃球冠軍聯賽），聯盟將調整例行賽賽程。

2025年亞洲盃籃球賽資格賽第2輪外卡賽預計3月19日至21日，在台北天母體育館開打；而代表台灣參加亞洲籃球冠軍聯賽球隊之一的新北國王，預計5月需要出賽。

因此TPBL調整4場例行賽事，包括原訂3月19日高雄全家海神對新北國王之戰移至4月2日；5月3日台北台新戰神對新北國王之戰移至5月9日；5月4日新北中信特攻對新北國王之戰移至5月3日；5月7日桃園台啤永豐雲豹對新北國王之戰移至5月8日。

TPBL秘書長齊文駿接受中央社訪問時表示，從賽季初在規劃賽程時就有考量到國家隊時程，因此在確定亞洲盃男籃外卡賽程後，就想辦法和各球團協調。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

齊文駿特別感謝聯盟賽務團隊和所有球隊的合作，尤其是新北國王與高雄全家海神，在短時間內展現了極大的彈性，順利完成賽程調整。

因應例行賽賽程調整，TPBL也將本季球員註冊截止日期順延至4月3日，以利各球隊在最後階段進行陣容補強與調整，迎接賽季後半段的挑戰。（編輯：張雅淨）1140311

TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
197
更多編輯台推薦新聞：