配合男籃國家隊及亞冠賽 TPBL調整4場例行賽程

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（中央社記者黎建忠台北11日電）因應亞洲盃男籃資格賽外卡賽以及亞洲籃球冠軍聯賽，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天宣布將調整4場例行賽時間，讓聯盟所屬球員都能無後顧之憂拚戰。

TPBL今天發出公告，為全力支持台灣男籃征戰2025年亞洲盃籃球賽資格賽第2輪外卡賽，以及台灣球隊參與BCL Asia（亞洲籃球冠軍聯賽），聯盟將調整例行賽賽程。

2025年亞洲盃籃球賽資格賽第2輪外卡賽預計3月19日至21日，在台北天母體育館開打；而代表台灣參加亞洲籃球冠軍聯賽球隊之一的新北國王，預計5月需要出賽。

因此TPBL調整4場例行賽事，包括原訂3月19日高雄全家海神對新北國王之戰移至4月2日；5月3日台北台新戰神對新北國王之戰移至5月9日；5月4日新北中信特攻對新北國王之戰移至5月3日；5月7日桃園台啤永豐雲豹對新北國王之戰移至5月8日。

TPBL秘書長齊文駿接受中央社訪問時表示，從賽季初在規劃賽程時就有考量到國家隊時程，因此在確定亞洲盃男籃外卡賽程後，就想辦法和各球團協調。

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齊文駿特別感謝聯盟賽務團隊和所有球隊的合作，尤其是新北國王與高雄全家海神，在短時間內展現了極大的彈性，順利完成賽程調整。

因應例行賽賽程調整，TPBL也將本季球員註冊截止日期順延至4月3日，以利各球隊在最後階段進行陣容補強與調整，迎接賽季後半段的挑戰。（編輯：張雅淨）1140311